Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,52 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'288 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,33 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 30,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166'781 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 14,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 21,97 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 28.10.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.84 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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