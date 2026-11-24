Die Deutsche Bank-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 30,18 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'148 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 923'402 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 15,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 26,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 15.84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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