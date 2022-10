Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Montagmittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Xetra-Sitzung 2,5 Prozent auf 9,12 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 12'853 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,14 EUR. Bei 9,00 EUR startete der Titel in den Xetra-Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'955'725 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 25,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6'650,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6'214,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

