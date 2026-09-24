Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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24.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 31,49 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 31,49 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'328 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,32 EUR nach. Bei 31,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 294'103 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 35,85 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 24,37 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,34 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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