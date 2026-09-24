Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Deutsche Bank
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 31,27 EUR abwärts.
Die Deutsche Bank-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 31,27 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'369 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 30,98 EUR. Bei 31,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'362'956 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 31,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Kapitalstärkung bei der Deutschen Bank: Aktie im Plus
Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Deutsche Bank (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Minus (finanzen.ch)