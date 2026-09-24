Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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24.09.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 31,22 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 31,22 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'293 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,98 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'862'951 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 12,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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