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23.11.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 29,37 EUR zu.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 29,37 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'876 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 287'448 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 22,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 18,90 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 28.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,91 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.11 Mrd. EUR eingefahren.
Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,32 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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