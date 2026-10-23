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23.10.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagvormittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 28,06 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,06 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'272 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,27 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196'690 Deutsche Bank-Aktien.
Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit Abgaben von 15,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.30 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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