Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,61 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'085 Punkten notiert. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 27,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'015'162 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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