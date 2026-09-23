Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büsst am Vormittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 32,44 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'630 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 326'604 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Gewinne von 10,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 26,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel

Kapitalstärkung bei der Deutschen Bank: Aktie im Plus

Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa