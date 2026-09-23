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23.09.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag in Rot

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag in Rot

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 32,10 EUR abwärts.

Deutsche Bank
30.08 CHF -2.20%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 32,10 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'465 Punkten steht. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,84 EUR. Zuletzt wechselten 2'124'568 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 11,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Abschläge von 25,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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