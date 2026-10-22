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22.10.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 28,04 EUR.

Deutsche Bank
25.88 CHF -2.66%
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Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 28,04 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'418 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 28,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 260'070 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 27,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,07 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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