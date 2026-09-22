Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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22.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 33,01 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,01 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'636 Punkten steht. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'961'712 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,60 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 38,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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