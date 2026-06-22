Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Minus

Um 12:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 31,04 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 24'925 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 30,90 EUR. Bei 31,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 711'417 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,26 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.04.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.62 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.79 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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