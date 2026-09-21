Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Montagmittag positiv

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 33,29 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'572 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,73 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 33,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 608'730 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 7,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 39,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren verdient

UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit