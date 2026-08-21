Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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21.08.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 32,40 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 32,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'986 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,46 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99'359 Deutsche Bank-Aktien.
Bei 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 26,50 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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