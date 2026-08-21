Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’328 -0.3%  SPI 20’145 -0.3%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’053 0.3%  Euro 0.9358 0.1%  EStoxx50 6’445 0.4%  Gold 4’578 1.3%  Bitcoin 61’713 5.6%  Dollar 0.8000 -0.1%  Öl 93.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siegfried-Aktie zieht kräftig an: Pharmazulieferer bestätigt nach erstem Semester die Prognosen
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
IPO-Vorbereitungen: Anthropic-Gründer bauen Machtposition vor Börsenstart aus
SpaceX-Aktie statt Bitcoin: Intesa Sanpaolo baut Milliardenposition auf
Suche...

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag fester

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 32,40 EUR.

Deutsche Bank
30.43 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 32,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'986 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,46 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99'359 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 26,50 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

JPMorgan-Prognose: S&P 500 könnte auf 8'000 Punkte steigen - KI als Treiber

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
30.07.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:49 Marktüberblick: Kryptowährungen im Rallymodus
09:17 Marktumfeld bleibt schwierig
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 200-Tage-Linie
20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’887.43 19.82 SL4BRU
Short 15’198.42 13.82 S3CBQU
Short 15’789.18 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’327.87 21.08.2026 10:16:33
Long 13’720.26 19.71 SMBH3U
Long 13’400.36 13.83 SYBVIU
Long 12’842.85 8.98 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderunge ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.