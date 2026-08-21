Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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21.08.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 32,13 EUR ab.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 32,13 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'039 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,11 EUR ab. Bei 32,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 851'424 Aktien.
Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,26 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,63 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Am 29.07.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,33 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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