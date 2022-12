Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Plus

Das Papier von Deutsche Bank legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Xetra-Handel um 3,3 Prozent auf 10,26 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 13'904 Punkten tendiert. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,27 EUR zu. Bei 9,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'138'259 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 29,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Abschläge von 41,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Bank liess sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6'918,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6'000,00 EUR eingefahren.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

