Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 29,49 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'131 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 29,42 EUR. Bei 29,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 361'666 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 21,55 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 28.10.2026 vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,91 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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