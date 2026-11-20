Um 16:28 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 29,44 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'025 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 28,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5'174'836 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 21,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Abschläge von 19,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 28.10.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15.84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie legt zu: Kunden bleiben trotz Datenleck gelassen

Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank-Aktie erneut unter Druck: Sewing räumt nach Datenleck Fehler ein