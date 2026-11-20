Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 29,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'036 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,93 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'623'265 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 21,94 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 18,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.11 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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