Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 -0.1%  SPI 20’223 -0.2%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’100 -0.9%  Euro 0.9252 -0.2%  EStoxx50 6’088 -0.9%  Gold 4’114 -0.7%  Bitcoin 67’197 -0.8%  Dollar 0.8249 -0.2%  Öl 111.4 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758ABB1222171Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
ABB-Aktie dennoch unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Huber+Suhner-Aktie fester: Dynamisches Wachstum beim Umsatz im dritten Quartal
Nomura-Aktie unter Druck: Finanzaufsicht ahndet Verstösse im Umfeld des Commerzbank-Pokers
Warum der Euro zu Dollar und Franken unter Druck gerät
Suche...

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,27 EUR abwärts.

Deutsche Bank
25.91 CHF -2.51%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 28,27 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'176 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 28,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 161'155 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 18,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Altersvorsorgedepot: Trade Republic heizt den Preiskampf weiter an

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.0835 18.06.2027 161030058
Long 232.2178 18.12.2026 156739251
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2279 14.23 161756874
Long 10.2176 7.78 161358096
Long 27.6685 1.39 157533406
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3475 9.36 160966180
Short 10.8368 5.11 161029983
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.22 147103152
Long 8 -5.62 153820965
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
06.10.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

12:11 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
09:43 SMI schnauft durch
09:15 Marktüberblick: DHL und Fuchs im Fokus
08:20 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
19.10.26 Logo WHS Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – die nächste KI-Chance?
19.10.26 Das Rückgrat des Welthandels
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’941.92 19.55 SLSB2U
Short 15’241.02 13.88 S9B6IU
Short 15’825.71 8.87 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’358.92 20.10.2026 12:02:36
Long 13’740.91 19.42 S0S2BU
Long 13’428.39 13.82 S1B77U
Long 12’865.20 8.98 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
ABB-Aktie dennoch unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Rheinmetall-Aktie verliert: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.