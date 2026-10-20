Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 28,27 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'176 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 28,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 161'155 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 18,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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