Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Dienstagnachmittag

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 28,18 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'235 Punkten liegt. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,72 EUR nach. Bei 28,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'399'422 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,49 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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