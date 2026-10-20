Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 28,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'136 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 27,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 992'605 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 21,90 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 14,93 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2025 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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