Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'965 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,18 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 32,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'006'740 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 5,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 26,49 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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