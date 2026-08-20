Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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20.08.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,51 EUR abwärts.
Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 32,51 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'974 Punkten liegt. Bei 32,18 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 543'276 Deutsche Bank-Aktien.
Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 34,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,38 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 26,75 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.
Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,33 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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