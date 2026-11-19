Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 30,22 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'885 Punkten tendiert. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 291'674 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 15,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 28.10.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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