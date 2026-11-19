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19.11.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 30,56 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 30,56 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'681 Punkten tendiert. Bei 30,92 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 30,10 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2'419'086 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Gewinne von 17,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 22,07 Prozent sinken.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,91 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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