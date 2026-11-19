Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 12:28 Uhr 2,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'816 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,92 EUR. Bei 30,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1'402'149 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,47 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 22,62 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Am 28.10.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15.84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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