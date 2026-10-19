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19.10.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roten Vorzeichen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 28,89 EUR.

Deutsche Bank
26.63 CHF -2.12%
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Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 28,89 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'439 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 28,87 EUR. Mit einem Wert von 29,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 288'332 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 17,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.30 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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