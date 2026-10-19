Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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19.10.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Montagnachmittag nach
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 28,62 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 28,62 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'217 Punkten realisiert. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,59 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'833'318 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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