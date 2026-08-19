Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’363 0.3%  SPI 20’203 0.2%  Dow 53’343.4000 -0.2%  DAX 26’129 0.0%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’477 0.1%  Gold 4’361.3700 0.6%  Bitcoin 52’086.3 -1.0%  Dollar 0.8104 -0.2%  Öl 91.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag
EFG International-Aktie in Grün: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 32,93 EUR.

Deutsche Bank
30.80 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'135 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,05 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113'705 Deutsche Bank-Aktien.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Abschläge von 27,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung

Deutsche Bank-Aktie gewinnt: China ernennt Institut zum Renminbi-Clearing-Dienstleister

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten