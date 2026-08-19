Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'135 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,05 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113'705 Deutsche Bank-Aktien.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Abschläge von 27,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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