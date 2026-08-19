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19.08.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag auf rotes Terrain

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 32,73 EUR.

Deutsche Bank
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Die Deutsche Bank-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 32,73 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'086 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,67 EUR. Bei 33,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1'493'252 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 4,67 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 27,24 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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