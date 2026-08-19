Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,01 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'116 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 702'076 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 34,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,86 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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