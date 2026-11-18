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18.11.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büsst am Vormittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 30,39 EUR.
Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 30,39 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'094 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,28 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 664'262 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 17,95 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 27,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.84 Mrd. EUR – ein Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,31 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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