Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 30,11 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'836 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,40 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3'573'821 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 19,05 Prozent zulegen. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 26,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.11 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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