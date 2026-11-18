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18.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 30,57 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 30,57 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'042 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'749'097 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 17,26 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 22,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 28.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15.84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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