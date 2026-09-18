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18.09.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,05 EUR ab.

Deutsche Bank
31.54 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'637 Punkten notiert. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,01 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 122'160 Stück.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 5,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 30,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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