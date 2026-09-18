Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag schwächer

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 33,23 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'356 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'771'896 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 7,31 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 39,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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