Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagmittag schwächer

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 33,75 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'533 Punkten steht. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,19 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'593'332 Stück gehandelt.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 6,21 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,44 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. EUR – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Deutsche Bank-Aktie unbeeindruckt: Finanzinstitut erzielt Vergleich - Millionen-Klage vom Tisch