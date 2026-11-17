Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 31,34 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'367 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,88 EUR nach. Mit einem Wert von 31,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'145'832 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,01 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Am 28.10.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,82 Prozent auf 15.84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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