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17.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 31,50 EUR abwärts.
Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 31,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'401 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 30,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'979'419 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,79 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 24,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,91 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.84 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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