Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 33,74 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'729 Punkten tendiert. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 228'761 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 6,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Deutsche Bank-Aktie unbeeindruckt: Finanzinstitut erzielt Vergleich - Millionen-Klage vom Tisch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
13:00
|Lax Deutsche Bank controls enabled banker to embezzle €600,000, court finds (Financial Times)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
16.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.