Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'729 Punkten tendiert. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 228'761 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 6,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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