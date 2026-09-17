Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 33,96 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'760 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 34,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'785'936 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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