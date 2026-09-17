Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Das Papier von Deutsche Bank legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,69 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'671 Punkten notiert. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 33,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 33,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 922'308 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 6,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 29,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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