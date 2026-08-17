Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 32,97 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'410 Punkten steht. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'747'004 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 34,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 3,91 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Mit Abgaben von 27,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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