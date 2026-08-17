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17.08.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Abschlägen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,07 EUR ab.

Deutsche Bank
31.08 CHF -0.63%
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Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 33,07 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'427 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 901'588 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,60 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 27,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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