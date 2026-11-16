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16.11.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Vormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 33,13 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 33,13 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'734 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167'594 Deutsche Bank-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 7,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,12 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 28.10.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,91 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,82 Prozent auf 15.84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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