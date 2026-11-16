Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Minus

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 33,05 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'660 Punkten steht. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'303'727 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 38,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,91 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.11 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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