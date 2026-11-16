Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,26 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'710 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,34 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,25 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 577'444 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,39 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Deutsche Bank liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 15.84 Mrd. EUR gegenüber 15.11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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